Ученые выяснили, как восьмитонный тираннозавр выглядел в детстве

Первые известные окаменелости эмбрионов тираннозавров пролили свет на раннее развитие этих колоссальных животных, которые могли вырасти до 12 метров в длину и весить восемь тонн.

Группа палеонтологов во главе с исследователем из Эдинбургского университета сделала открытие, изучив окаменелые останки крошечной челюстной кости и когтя, обнаруженные в Канаде и США. Трехмерное сканирование хрупких фрагментов показало, что они принадлежали детёнышам тираннозавров — родственникам Tyrannosaurus rex — которые, судя по размеру окаменелостей, были около метра в длину, когда только появились на свет.

Результаты исследования предполагают, что яйца тираннозавров — останки которых так и не были обнаружены — были около полуметра в длину. Анализ также показал, что трехсантиметровая челюстная кость обладает отличительными чертами тираннозавра, включая ярко выраженный подбородок.

Сегодня мало что известно о самых ранних стадиях развития тираннозавров, которые жили более 70 млн лет назад. И это, несмотря на то, что они были одним из наиболее изученных семейств динозавров. Большинство ранее исследованных окаменелостей тираннозавров принадлежало взрослым или более старым молодым животным.

Исследование, опубликованное в Canadian Journal of Earth Sciences, было поддержано Королевским обществом, Советом по естественным наукам и инженерным исследованиям Канады и Национальным научным фондом. В нем также участвовали исследователи из университетов Альберты и Калгари, Канада, и университетов штата Монтана и Чепмена, США.