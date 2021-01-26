Ученые нашли динозавра-цаплю

С момента открытия в 1915 году спинозавра, он озадачил палеонтологов. Недавно было доказано, что динозавр был в основном водным хищником, он использовал свой большой хвост, чтобы плавать и преследовать рыбу в воде.

Однако новое исследование не подтверждает эту информацию. Его авторы считают, что хотя динозавр, вероятно, питался рыбой и плавал, он не был хорошо приспособлен к жизни водного хищника. Вместо этого он был похож на гигантскую (нелетающую) цаплю или аиста — хватал рыбу с берега, а также питался добычей с суши.

Исследователи сравнили черты спинозавра с черепами и скелетами других динозавров и различных живых и вымерших рептилий, которые жили на суше, в воде или и там, и там. Они обнаружили, что жизнь динозавра была очень похожа на привычки болотной цапли.

Одно из ключевых свидетельств, обнаруженных исследователями, касалось способности динозавра плавать. Спинозавр плавал хуже, чем крокодил: мускулатура хвоста была неразвита.

Изначально спинозавр был найден в Египте. Он считается одним из самых крупных плотоядных динозавров, которые достигают более 15 м. в длину. Первые известные окаменелости спинозавров были уничтожены бомбардировками во время Второй мировой войны, это затруднило работу палеонтологов.