Ученые — найдена планетная система возможно искусственного происхождения

Используя несколько телескопов, в частности самый крупный Европейской Южной обсерватории (ESO VLT), астрономы обнаружили систему, состоящую из шести экзопланет, пять из которых крутятся вокруг центральной. Исследователи полагают, что эта система объяснить, как формируются и развиваются планеты, в том числе и в Солнечной системе.

Наблюдая за звездой TOI-178, находящейся на расстоянии около 200 световых лет в созвездии Скульптора, астрономы обратили внимание на два странных объекта на орбите звезды.

Оказалось, что это планеты. Продолжив наблюдения, ученые выяснили, что планеты вращаются вокруг звезды почти с одинаковым ритмом и почти на одинаковом расстоянии. Астрофизик Адриан Лелеу из Университета Женевы говорит, что позже выяснилось, что вокруг звезды вращаются не две планеты, а сразу пять.

Новое исследование показало, что планетарная система может включать сразу шесть экзопланет. Каждая из пяти экзопланет, кроме самой ближайшей к центру, движется по собственной орбит, другими словами, они находятся в резонансе. Это означает, что существуют модели, которые повторяются при вращении планет.

Подобный резонанс наблюдается и на орбитах трех спутников Юпитера: Ио, Европы и Ганимеда. Ио, самый близкий из трех к Юпитеру, совершает четыре полных оборота вокруг Юпитера для каждой орбиты, которую делает Ганимед, самый дальний, и два полных оборота для каждой орбиты, которую делает Европа.