По вселенной Гарри Поттера снимут сериал По данным опроса, 45% взрослого населения Великобритании придерживаются антисемитских взглядов » Трамп объявил себя «вечным защитником народа» и создал офис бывшего президента США Во Флориде появился «офис бывшего президента». Его открыл освободивший для Джозефа Байдена пост главы государства Дональд Трамп, информирует Fox News. «Президент Трамп отныне и навеки будет защитником американского народа», — сказано в сообщении о создании офиса. Новая структура займется корреспонденцией, публичными заявлениями и подготовкой речей Трампа. Она размещается в городе Палм-Бич в штате Флорида, куда экс-президент перебазировался, отказавшись посетить инаугурацию Байдена. Напомним, что 45-му президенту незадолго до окончания его полномочий объявили импичмент в связи с попыткой штурма Капитолия его сторонниками. Обвинения против Трампа уже внесли в Сенат.