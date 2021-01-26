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Трамп объявил себя «вечным защитником народа» и создал офис бывшего президента США

Во Флориде появился «офис бывшего президента». Его открыл освободивший для Джозефа Байдена пост главы государства Дональд Трамп, информирует Fox News.

«Президент Трамп отныне и навеки будет защитником американского народа», — сказано в сообщении о создании офиса.

Новая структура займется корреспонденцией, публичными заявлениями и подготовкой речей Трампа. Она размещается в городе Палм-Бич в штате Флорида, куда экс-президент перебазировался, отказавшись посетить инаугурацию Байдена.

Напомним, что 45-му президенту незадолго до окончания его полномочий объявили импичмент в связи с попыткой штурма Капитолия его сторонниками. Обвинения против Трампа уже внесли в Сенат.

26 января, 2021 | Category: Статьи
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