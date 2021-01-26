Sony выпустит убийцу iPhone 12 mini

Sony запланировала выход компактного смартфона. Об этом сообщает издание Engadget со ссылкой на сетевого инсайдера OnLeaks.

Автор сообщил, что японская компания намерена продолжить выпуск телефонов линейки Compact. Одним из новых девайсов будет модель с уменьшенным 5,5-дюймовым экраном. По мнению журналистов, данный девайс будет конкурировать с самым маленьким смартфоном Apple и может стать убийцей iPhone 12 mini.

Известно, что аппарат получит двойную камеру с основным объективом разрешением 13 мегапикселей и 8-мегапиксельную селфи-камеру; 3,5-миллиметровый разъем для наушников и встроенный в боковую кнопку дактилоскопический сенсор. Остальные характеристики — модель процессора и данные о памяти — не раскрываются. Релиз устройства должен состояться в феврале, весной оно поступит в продажу.

Последним аппаратом серии миниатюрных смартфонов Sony была модель Xperia XZ2 Compact, выпущенная весной 2018 года. Для сравнения: iPhone 12 mini имеет 5,4-дюймовый OLED-экран, чип Apple A14 Bionic, от 64 гигабайт встроенной памяти, двойную камеру разрешением 12 мегапикселей, аккумулятор емкостью 2227 миллиампер-часов.