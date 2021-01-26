Российские оккупанты превращают заводы и училища захваченных районов Донбасса в концлагеря

На территории временно оккупированных частей Донбасса Российская Федерация массово оборудует концлагеря в зданиях заводов и училищ. Об этом говорится в материале издания «Проект», передает Спротив.info.

Места, которые до российской агрессии на Донбассе были центром искусства, культуры, креатива, во время русской оккупации превратились в страшные тайные застенки., пишет «Телеграф».

Там находиться тысячи украинцев и даже россиян, причем многие из них – жертвы вымогательства со стороны военного режима “ДНР” или люди, пострадавшие за свои политические взгляды. Так называемые “тюрьмы” оборудуют, например, здания госслужб, училищ или заводов. В них содержатся арестованные за “шпионаж”, “измену родине”, “разжигание межнациональной и иной вражды» и прочие политические преступления”.



Это, например, пленные, люди с украинской пропиской, которых обвиняют в работе на Службу безопасности Украины, а также авторы нелояльных критических постов в соцсетях и блогах о нищебродской жизни в “ДНР”. Занимается этими делами так называемое “Министерство госбезопасности ДНР”.

Сидеть в таких местах до приговора они могут годами. Не исполняются и другие базовые права – в первую очередь на встречи с близкими и передачи. В некоторых донецких концлагерях работает целая индустрия телефонного мошенничества, прибыль от которой делят бандиты т.н. “МГБ”.

Арестованный может попасть в “Изоляцию” – так называется официально несуществующий концлагерь для заключенных “МГБ”. Здесь практикуются пытки, избиения, или, например, показательные драки узник против узника для развлечения руководства тюрьмы.

Все перемещения по территории – с темным мешком на голове. “следственных действий” в “Изоляции” не происходит. Передачи или встречи с родными запрещены. Вместе с проукраински настроенными дончанами тут сидят российские добровольцы и местные «ополченцы». В то же время в “ДНР” продолжают работать так называемые официальные исправительные учреждения, в которых могут содержаться до 9 тысяч заключенных.

Напомним, как сообщала группа ИС, ранее европейцам рассказали о фабрике пыток — концлагере ФСБ РФ в оккупированном Донецке.