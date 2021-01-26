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По вселенной Гарри Поттера снимут сериал

Руководство киностудии Warner Bros. и стриминговой платформы HBO Max рассматривают возможность производства сериала по вселенной Гарри Поттера. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишут The Hollywood Reporter и Variety.

По данным обоих порталов, обсуждение находится на раннем этапе. В настоящий момент в проекте не задействован никто из известных деятелей сферы. По информации The Hollywood Reporter, сейчас ищут сценариста для сериала.

При этом Warner Bros. и HBO Max заявили, что в настоящее время не занимаются созданием сериала.

26 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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