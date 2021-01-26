По данным опроса, 45% взрослого населения Великобритании придерживаются антисемитских взглядов

Согласно опросу, почти половина жителей Великобритании придерживается антисемитских взглядов. 45% опрошенных согласились по крайней мере с одним из шести антисемитских клише, предложенных им командой из «YouGov» и Королевского колледжа Лондона, сообщает «Jewish Chronicle».

В их число входила идея о том, что евреи контролируют СМИ, «гонятся за деньгами» или «говорят о Холокосте только для продвижения своей политической программы». Согласно исследованию, ежегодно проводимому «Кампанией против антисемитизма», 12% опрошенных согласились с четырьмя или более утверждениями. 11% респондентов заявили, что, по их мнению, евреи обладают «слишком большим влиянием» в СМИ, а 8% согласились, что евреи говорят о Холокосте только для того, чтобы продвигать свою политическую повестку дня.

На вопрос, считают ли они, что Израилю все сойдет с рук, потому что его сторонники контролируют СМИ – утвердительно ответили 16% опрошенных. Исследователи представили участникам опроса 12 утверждений, и попросили согласиться или не согласиться с ними.

Более половины (55%) людей не согласны ни с одним утверждением, а 45% согласны с одним или несколькими. Доля взрослых британцев, придерживающихся антисемитских взглядов, с годами продолжает снижаться – тенденция, которая сохранилась и в последнем опросе.

Согласно параллельному опросу, только 20% британских евреев говорят, что власти делают достаточно для борьбы с антисемитизмом, при этом 78% считают, что политики делают недостаточно для защиты еврейской общины Великобритании.

https://lechaim.ru/news/