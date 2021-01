Неприличный дизайн модного платья вызвал шок среди покупателей

Речь идет о черном мини-платье на одно плечо Oh My My Cut Out стоимостью 26 фунтов стерлингов (2680 рублей). По бокам вещь оформлена широкими вырезами, частично оголяющими грудь, талию и бедро.

Для рекламного снимка фотомодель и блогерша Эбби Дауз (Abby Dowse) дополнила наряд босоножками на каблуках и сумкой такого же цвета.

Ее публикация набрала почти 60 тысяч лайков и вызвала споры среди пользователей сети. Одни сочли образ девушки неприличным. «Я люблю такие наряды, но буду носить их только за закрытыми дверями», «Я считаю, что это одно из очень немногих платьев, в котором вас могут арестовать за неприличный внешний вид… И это хорошо», «Как это вообще может быть законным?», «Если честно, это нелепо», — возмущались они.

Однако другие подписчики восхитились платьем. «Горячо!», «Убийственное платье», «Самое красивое платье, которое я когда-либо видела! Невероятно», «Выглядишь потрясающе, Эбби!» — писали юзеры.