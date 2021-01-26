Назван самый ранний признак скорого слабоумия

Следует вовремя уловить перемену в настроении, указывают медики, пишет Express. Именно это и есть первый симптом. Так, люди начинают терять интерес к жизни, человек не получает удовольствия от повседневной жизни — это первое изменение, которое происходит при повреждении мозга.

Специалисты объясняют — болезнь Альцгеймера вызывают белки амилоид и тау, которые в большом количестве скапливаются в мозге и приводят к нарушению его работы.

Еще одним признаком являются проблемы с памятью. Человек не помнит недавние события, чаще забывает слова и имена, в том числе родных.

Болезнь Альцгеймера — это неизлечимое заболевание, которое является одной из самых распространенных форм слабоумия, или деменции.