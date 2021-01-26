Кто от Путина ходит за украинскими политиками по пятам?

Задумывались ли вы, что в России не просто финансируют или курируют некоторых украинских политиков, но и контролируют практически все их действия, включая, где он спит и что он есть. Странная ситуация, когда за первыми лицами страны по пятам ходят одни и те же охранники и телохранители, вплоть до того, что заглядывают за ними в туалет, может оказаться большим троянским конем. И когда тот или иной пророссийский публичный, либо агентурный политик сделает шаг влево, легко остановят либо ликвидируют. Например телохранитель.

Немного больше, чем предположения.

Весной 2020 года основатель проекта «Путинизм, как он есть» Артем Круглов дал большое интервью «Радио Свобода», где в том числе упомянул о странной глубоко законспирированной структуре, созданной им в 1999 году внутри ФСБ. Было создано целое управление с неизвестным засекреченным штатом и с неизвестным предназначением. Немного информации о его деятельности и предоставил Круглов «Радио Свобода», а затем исчез. В то же время сайт «Путинизм как он есть» больше не обновляется с июля 2020 года.

Это управление также называют «Группа «С» или «Управление «С». В задачи управления входит в том числе и внедрение профессиональных диверсантов в окружение первых лиц от бизнеса и государства, в том числе и в других странах.

Создано оно было практически одновременно с ЦСН — (Центр специального назначения). Этот центр был замешан в знаменитой операции с «рязанским сахаром» и он же подозревался перебежчиком на запад, офицером ФСБ Литвиненко в организации взрывов жилых домов в Москве. Позднее Литвиненко погиб в Лондоне от отравления полонием офицерами ФСБ.

Дальше прямая цитата:

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Итак, ЦСН. Он создан Путиным в 1998 году, когда он еще был директором ФСБ. В ЦСН объединили спецназ «Альфа» (антитеррор), спецназ «Вымпел» (профессиональные диверсанты) и некое сверхсекретное подразделение, которое сначала именовалось службой спецопераций, а ныне выросло в целое управление – УСО (управление специальных операций). Это управление также называют «Группа «С» или «Управление «С».

Недавно у вас на Радио Свобода был репортаж, как две пары снайперов из этой «Группы «С» поехали в Сирию «набраться боевого опыта», где и погибли.

– Что это за подразделение «С», каковы его функции?

– Это самая интересная часть ЦСН ФСБ. Если кратко, это киллеры и «внедренцы». Последние – это офицеры ФСБ, прикомандированные к преступным группировкам.

За 20 путинских лет проблемы были у всех: у солнцевских, и у таганских, и у кавказских ОПГ. Но только не у ребят из Измайлова

Самые тесные связи у ЦСН исторически – с измайловской ОПГ. ЦСН – их крыша. За 20 путинских лет проблемы были у всех: у солнцевских, и у таганских, и у кавказских ОПГ. Но только не у ребят из Измайлова. Тайванчик, Павлик, вор в законе Аксен прекрасно себя чувствуют. Олигархи, вышедшие из измайловской ОПГ, все, кто в 90-х начинал менеджерами у измайловских бандитов, захватывал вместе с ними целые отрасли, – тоже прекрасно себя чувствуют.

– Как возникли столь тесные связи между ФСБ и измайловской преступной группировкой?

– Этим связям уже лет 30. Многое пошло от первого главаря измайловских – Антона Малевского. Легендарная личность в преступном мире. Выходец из семьи ученых, у него отец – крупный сейсмолог Виктор Штейнберг из Академии наук. Малевский – прототип бандита «Космоса» из сериала «Бригада», который там сын ученого-астрофизика Холмогорова по фильму.

Малевский воевал в Афганистане. Уйдя в криминал, очень охотно шел на контакт с чекистами, входил с ними бизнес, все эти блатные условности у него отсутствовали. Что и требовалось в 90-е.

Кроме того, Малевский был убежденный расист по отношению к кавказцам. Измайловские – одна из самых непримиримых в этом отношении группировок. Что тоже очень ценили в ФСБ. Особенно когда в Москве в середине 90-х была негласная кампания по отстрелу чеченских ОПГ.

» — рассказал Круглов перед своим исчезновением.

Важным моментом здесь есть «внедрение сотрудников Управления «с» в криминальные и государственные структуры». А исходя их того, что в основном это профессиональные киллеры и отравители, вполне может быть что телохранители некоторых украинских политиков как раз и являются законспирированными много лет сотрудниками Управления «С» с функцией финального контроля своих подопечных.

Не сложно догадаться, что такой контроль позволяет Кремлю легко управлять свое пятой колонной в Украине. Кроме того, «смотрящие» за российским бизнесом также вероятно являются сотрудниками этого подразделения ФСБ, которое всегда подчинялось напрямую Путину.

Впрочем большая часть информации о деятельности российских «телохранителей» и смотрящих от ФСБ в Украине всплывет еще не скоро, возможно только после смерти главного фигуранта в Москве.

Виктор Шевчук. Русский Еврей.