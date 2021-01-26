Коронавирус становится опаснее — число тяжелобольных не сокращается, сообщают израильские врачи

Нынешняя волна коронавируса характеризуется особенно высокой пропорцией пациентов в тяжелом и критическом состоянии.

Из 1827 госпитализированных в израильских больницах 1154 находятся в тяжелом состоянии и 405 — в критическом.

Одной из гипотез причин рекордного количества тяжелобольных, предположительно, является распространение британского штамма. Начальники отделений коронавируса говорят: “Болезнь изменилась, сегодня госпитализация продолжается гораздо дольше”.

Доктор Эдуард Кайков, начальник отделения гериатрического отделения коронавируса в Нагарии, говорят: “То, что характеризует нынешнюю волну — пациенты прибывают к нам в тяжелом состоянии. Во время первой и второй волны мы наблюдали улучшение в состоянии больных на седьмой день лечения. Сегодня, через 10-14 дней лечения происходит неожиданное резкое ухудшение, начинается тяжелая болезнь легких, коллапс всех систем. Природа болезни изменилась. Пациенты, которых Минздрав определил в качестве выздоравливающих, прибывают к нам через две недели с трудностями дыхания. Это очень серьезная и трудная ситуация, часто нам не остается ничего иного, как присоединить их к кислороду. Эта волна — куда более тяжелая, и наш персонал просто валится с ног”.

Врачи также говорят о том, что пациенты попадают в больницу гораздо позже, чем раньше. Доктор Татьяна Михайлова, начальник отделения инфекционных заболеваний в больнице Хилель Яффе говорит: “Люди боятся госпитализации, некоторые семьи ждут до последней минуты, и пациент попадает к нам когда его состояние уже очень тяжелое. Необходимо обращаться за помощью немедленно после появления первых симптомов, и не ждать когда начнутся проблемы с дыханием”. Михайлова также указывает на то, что в эту волну — гораздо больше молодых пациентов: “У нас лежит 36-летний мужчина, без хронических заболеваний, в тяжелом состоянии. Коронавирус изменяется от волны к волне, но у меня пока нет объяснений, почему в третью волну мы видим гораздо больше людей в критическом состоянии”.

https://mignews.com/news/health/world/260121_121207_68229.html