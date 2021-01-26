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Коронавирус меняет психику — исследователи

Коронавирусная инфекция может привести к осложнениям в виде расстройств психики. Об этом V1.ru рассказала врач-психиатр высшей категории Светлана Полубоярских.

Она напомнила, что COVID-19 воздействует на нервную систему человека. Из очевидных признаков — нарушение вкуса и обоняния, однако, по словам специалиста, известны случаи коронавирусных психозов, депрессий и деменций.

Светлана Полубоярских заметила, что в ее практике коронавирусных деменций пока не было, но зато были депрессии, тревоги и паники, связанные с коронавирусом: «до болезни человек был один, после болезни стал другим».

Специалист считает, что нам еще предстоит изучать последствия болезни, чтобы составить более полное представление о возможных последствиях, в том числе и для психики.

26 января, 2021 | Category: Наука, Новости
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