Финские учёные научились выделять золото из старых мобильников с помощью грибов Группа ученых открыла мощное лекарство от коронавируса » «Коалиция за безопасный интернет» потребовала удалить Telegram из Google Play Президент американской организации Марк Гинсберг подал иск к Alphabet, материнской компании Google. Как сообщает Bloomberg, он требует, чтобы суд Калифорнии обязал компанию удалить мессенджер Telegram из магазина приложений Google Play. Гинсберг утверждает, что Telegram способствует распространению экстремизма и антисемитизма, а также используется для рассылки угроз и координации насилия на расовой почве. В иске отмечается, что после Google удалил из своего магазина приложений соцсеть Parler, популярную у сторонников Трампа, но не стал делать того же в отношении Telegram. Ранее Гинсберг подал аналогичный иск к корпорации Apple, требуя удалить приложение Telegram из App Store.