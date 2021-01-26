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«Коалиция за безопасный интернет» потребовала удалить Telegram из Google Play

Президент американской организации Coalition for a Safer Web Марк Гинсберг подал иск к Alphabet, материнской компании Google.

Как сообщает Bloomberg, он требует, чтобы суд Калифорнии обязал компанию удалить мессенджер Telegram из магазина приложений Google Play.

Гинсберг утверждает, что Telegram способствует распространению экстремизма и антисемитизма, а также используется для рассылки угроз и координации насилия на расовой почве. В иске отмечается, что после штурма Капитолия Google удалил из своего магазина приложений соцсеть Parler, популярную у сторонников Трампа, но не стал делать того же в отношении Telegram.

Ранее Гинсберг подал аналогичный иск к корпорации Apple, требуя удалить приложение Telegram из App Store.

26 января, 2021 | Tags: | Category: Новости, Россия, США
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