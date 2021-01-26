Израильтян прививают от ковида быстрее всех в мире с отличным результатом

Израиль стал мировым лидером по темпам вакцинации от коронавируса, и первые результаты массового применения вакцины в масштабах страны выглядят очень обнадеживающими. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на экспертов в области общественного здравоохранения Израиля.

Израиль, где более 40% взрослого населения (старше 16 лет) уже получили первую дозу вакцины производства Pfizer-BioNTec, стал своего рода международным тестовым полигоном, призванным доказать эффективность вакцинации. Страна начала ее 20 декабря, успев сделать первую прививку более чем 2,6 миллионам граждан, а обе необходимые дозы вакцины уже получил более чем миллион человек.

Таких темпов удалось достичь благодаря специальному соглашению с производителем вакцины. 7 января премьер-министр страны Биньямин Нетаниягу объявил, что договорился с компанией Pfizer о том, что к концу марта 2021 года все израильтяне старше 16 лет смогут получить прививку. В рамках соглашения Израиль станет «международной моделью быстрой вакцинации целой страны», заявил Нетаниягу: израильские власти будут обмениваться данными с фармацевтическим гигантом, чтобы помочь «разработать стратегию для победы» над вирусом.

Ускорить процесс помогли и вооруженные силы страны: в центрах вакцинации работают около 700 армейских медиков, призванных из резерва. «Мы станем первой страной, победившей коронавирус», — пообещал Нетаниягу после заключения соглашения с Pfizer.