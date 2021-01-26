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Группа ученых открыла мощное лекарство от коронавируса

Исследователи обнаружили препарат, антикоронавирусное действие которого в 30 раз превышает по силе ремдесивир.

Плитидепсин, который ранее испытывался в качестве лекарства для онкобольных, по предварительным данным показал хорошие результаты в борьбе с коронавирусной инфекцией, пишет РБК. Исследования проводились в США, Британии и Испании.

Ремдесивир — то самое лекарство, которое давали заразившемуся COVID президенту США Дональду Трампу. При этом ВОЗ рекомендовала не использовать препарат для лечения от коронавируса.

26 января, 2021 | Category: Наука, Новости
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