Финские учёные научились выделять золото из старых мобильников с помощью грибов

Век мобильного устройства измеряется иногда несколькими месяцами, после чего, даже будучи в исправном и рабочем состоянии, оно попадает в утиль или даже на свалку. А между тем его микросхемы – это залежи золота, серебра, меди и других редких металлов, которые, как оказалось вполне можно извлечь.



Именно такую задачу поставили перед собой финские учёные исследовательского центра VIT. Ими разработан оригинальный биологический способ извлечения золота из утилизированных электронных устройств. В качестве сита они предложили использовать … грибы.

Технология мало чем отличается от традиционной золотодобычи. Вначале бывшие мобильные устройства перемалываются в мельчайший порошок, после чего он просеивается через вегетативное тело гриба – мицелий. Результаты впечатляют. Так, к примеру, из смартфона удаётся выделить до 80 % содержащегося в нём золота. В дальнейшем, по мере совершенствования данной технологии учёные смогут выделять из «мобильных» отходов и другие редкие металлы.