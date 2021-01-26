Экономичные системы полива: работы меньше, урожай больше!

Без воды нет жизни, тем более на огороде. Для пышного цветения и богатого урожая необходим регулярный полив. Но таскать воду и обходить грядки с лейкой – то еще удовольствие. Современные системы полива экономят силы и освобождают время на отдых.

Автоматизация рутинных дел

Доступный способ упростить полив – капельная система. Плюс бытовых устройств в абсолютной универсальности. Мощный компактный насос можно просто опустить в бочку, не подключаясь к водопроводу. Обычно базовый комплект позволяет орошать 50-70 растений одновременно. Если этого мало, к шлангам можно подключить расширители для охвата большей территории. Плюсы решения:

быстрая установка – просто уложите систему вдоль грядок и подключите шланг к источнику воды;

легко разобраться – без настроек, достаточно открыть кран или включить насос (зависит от модели);

надежная простая конструкция, все детали легко заменить.

Если комплект включает в себя электронный таймер полива, системой будет максимально удобно пользоваться. Не придется вручную регулировать подачу воды – достаточно один раз настроить расписание. Таймер можно докупить отдельно и подключить шланг через него к насосу, бочке или водопроводу.

Какой таймер лучше

Для любой системы полива, включая дождевание (разбрызгивание) и капельную подачу воды, можно выбрать подходящий таймер. Бюджетный вариант – механические модели. Периодичность и длительность полива устанавливаются с помощью поворотных рычагов, как на старых духовках. Быстро, просто и надежно.

Электронное управление может показаться сложнее, но на изучение уйдет не более 10 минут. Бонус – гибкое расписание по дням недели и возможность настроить несколько независимых программ для разных растений. Есть модели с традиционными кнопками и управляемые через специальное приложение, которое надо установить на смартфон. Преимущества решения:

Полив с учетом видовых особенностей культур, в разное время и дни недели. Режим соблюдается весь сезон, нет стрессов из-за пересыхания или залива почвы. Изменив планировку участка или высадив другие растения, систему полива и таймер легко переподключить для работы в новых условиях. Больше не нужно следить за режимом, постоянно находиться на участке, вставать пораньше и т. п. Полностью автономная работа – батареек хватает на весь сезон, надо только один раз настроить расписание.

Брендовые модели широкодоступны, поэтому в покупке устройств сомнительного качества вряд ли есть смысл. Выбирая таймеры и системы полива на hello-24.ru и других официальных сайтах, вы защищены от подделок. Заслужившие доверие производители: Green Helper, Синьор Помидор, Жук, EasyGrow (для рассады, небольших цветников). Хороших вам урожаев и приятного отдыха!