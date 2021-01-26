Дженнифер Лопес раскритиковали за челлендж с выкидыванием драгоценностей

Американскую певицу и актрису Дженнифер Лопес раскритиковали за челлендж, приуроченный к 20-летию ее второго альбома J.Lo. Знаменитость опубликовала в своем Twitter-аккаунте видео, в котором повторила момент из клипа Love Don’t Cost a Thing и призвала фанатов выкладывать ролики, на которых они тоже снимают с себя одежду и выкидывают драгоценности.

В видео артистка идет по пляжу, снимает с себя солнечные очки, пиджак, браслет и футболку. «Не могу дождаться, чтобы увидеть ваши варианты исполнения», — написала она в посте. Запущенный ею флешмоб вызвал негативную реакцию в комментариях. Пользователи указали на то, что не могут позволить себе выбрасывать вещи, тем более когда на мир обрушилась пандемия.

«Ты хочешь, чтобы я выкинула солнечные очки, за которые я отдала три зарплаты? Нет, мэм, спасибо»

«Наши пляжи закрыты, Джей Ло».

«Ты хочешь, чтобы мы появились на публике без маски? Во время пандемии? Ты хочешь, чтобы мы вышли без маски и разделись? Мне бы не хотелось, чтобы меня обвинили в непристойном поведении. Я нищий, поэтому у меня нет денег на люксовую одежду».