Disney+ ограничил просмотр мультфильмов «Питер Пэн» и «Дамбо» детям

Сервис Disney+ ограничил детям доступ к некоторым классическим мультфильмам студии.

Зрители младше 7 лет не смогут посмотреть такие анимации, как «Дамбо» (1941 год), «Питер Пэн» (1953 год), «Коты-аристократы» (1970 год) и фильм «Швейцарская семья Робинзонов» (1960 год).

Картины заблокированы в детских аккаунтах из‑за расовых стереотипов.

Например, в «Питере Пэне» есть племя индейцев, которых называют краснокожими. В «Котах-аристократах» сиамская кошка Шун Гон изображена с раскосыми глазами и выступающими вперед зубами, как карикатура на представителей азиатских народов. В мультфильме «Дамбо» высмеивают афроамериканских рабочих на южных плантациях. А картина «Швейцарская семья Робинзонов» подвергалась критике из-за пиратов с желтыми и коричневыми лицами.

Для старших зрителей картины доступны, но сопровождаются таким предупреждением: «Эта программа включает в себя негативные изображения и/или жестокое обращение с людьми или культурами. Эти стереотипы были ошибочными тогда и являются ошибочными сейчас».