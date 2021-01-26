Cолистка группы «Восток» Натэлла Ас погибла при загадочных обстоятельствах

Выяснилось, что тело пролежало там целый час, прежде чем на него обратили внимание. Обнаружил труп случайный прохожий. На место происшествия прибыла бригада «Скорой помощи» и полиция. Однако медики лишь констатировали факт смерти знаменитости.

«Рядом с телом 48-летней певицы была найдена женская сумочка с документами, ключами и мобильным телефоном. Следов насильственной смерти, а также признаков волочения или борьбы обнаружено не было. Предварительно установлено, что Натэлла могла сорваться с пожарной лестницы, расположенной на торце дома и упасть с большой высоты», — поделилась в правоохранительных органах.

Натэлла Ас стала участницей коллектива, известного хитами «Миражи», «Танец желтых листьев» и «До встречи» всего около года назад.