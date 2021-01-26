Азербайджан объявил в розыск 300 человек в связи с войной в Карабахе

Следственные органы Азербайджана объявили в розыск около 300 человек в связи с недавней войной в Нагорном Карабахе. Об этом в понедельник, 25 января, сообщил генеральный прокурор республики Кямран Алиев, передает Sputnik Азербайджан.

По словам генпрокурора, до 1 января 2021 года было доказано, что 297 человек совершили военные и другие преступления против азербайджанского народа. Суд постановил арестовать их.

Документы для розыска были направлены в Национальное центральное бюро Интерпола в Азербайджане и Главное управление уголовного розыска МВД страны.