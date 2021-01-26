Аппаратная косметология: основные преимущества и виды процедур

Аппаратная косметология представляет собой проведение комплекса косметических процедур посредством современного оборудования. Это инновационное направление в развитии косметологии, которое позволяет достигнуть желаемого результата. Аппаратные методики базируются на точечном воздействии, давлении, лазерном излучении и прочего на слои эпидермиса и дермы. Микротоковая терапия стимулирует обменные процессы, тонизирует мышцы, останавливает воспалительные процессы и улучшает кровообращение.

На сегодняшний день многие люди прибегают к использованию аппаратных методов лечения кожи. Прежде всего, это обусловлено эффективностью косметических процедур. Аппаратные методы восстановления кожных покровов включают в себя как косметологию, так и медицину, поэтому процедуры направлены именно на лечение кожных покровов, а не уход за ними. Благодаря комплексу процедур клиенты имеют возможность быстро избавиться от множества разного типа проблем кожи.

Аппаратная косметология: основные процедуры

Аппаратные методики подразумевают лечение, шлифовку, чистку и омоложение кожи. Такое разнообразие косметических процедур покрывает все теоретически и практически возможные потребности современного человека во многих областях. По-другому аппаратную косметологию называют альтернативой хирургической косметологии.

Сегодня такое направление показано многим людям. К примеру, некоторые процедуры позволяют заменить ежедневные тренировки на несколько сеансов у косметолога. Это особенно полезно для тех, кто по состоянию здоровья не может заниматься спортом.

Какими плюсами обладает аппаратная косметология?

Выделим главные преимущества:

Мгновенный результат. Существует целый ряд процедур, которые позволяют получить моментальный результат. Однако если дело касается кожи, то здесь лучше сочетать ручные и аппаратные методы. Для того чтобы закрепить результат, косметологи советуют проходить курс, определяющийся физиологическими особенностями каждого клиента.

Отсутствие боли и дискомфорта. Практически все процедуры абсолютно безболезненны. Яркий пример – это сравнение ручного антицеллюлитного массажа с аппаратным. Как правило, ручной массаж сопровождается болезненностью и даже появлением синяков на коже. Массаж при помощи аппарата таких последствий не предполагает. Кроме того, клиент после массажа проходит сеанс релаксации. Если аппаратная процедура сопровождается болезненными ощущениями, то применяется местная анестезия.

Отсутствие хирургического вмешательства. Это достаточно весомый плюс, так как все люди по-разному переносят операции. Ведь хирургическая операция включает в себя множество аспектов и нюансов (анестезия, появление шрамов и рубцов и так далее). Хирургическое вмешательство является радикальным методом, к тому же достаточно дорогостоящим.

Безопасность. Аппаратные процедуры безопасны, что обусловлено отсутствием хирургического вмешательства, вероятности допущения врачебной ошибки и других негативных факторов. Однако такое преимущество во многом зависит от опыта и квалификации косметолога. К примеру, лазер для удаления сосудов на лице позволяет избавить клиента от неприятных и неэстетичных сосудистых звездочек безопасно и безболезненно. Лазерный луч воздействует на поврежденный сосуд и «склеивается», в то время сосуды, находящиеся рядом, не изменяются.

Подводя итоги, стоит еще раз отметить главные преимущества аппаратной косметологии – это универсальность, безопасность, безболезненность и высокая эффективность. Врачи-косметологи осуществляют индивидуальный подход к каждому клиенту, что значительно повышает результативность.