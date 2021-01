Израильтян прививают от ковида быстрее всех в мире с отличным результатом Ученые нашли динозавра-цаплю » Американский институт кино назвал лучшие фильмы и сериалы 2020 Американский институт киноискусства (American Film Insntitute, AFI) составил список лучших фильмов и сериалов 2020 В два списка AFI Awards вошли по десять проектов. Лучшие фильмы 2020: Пятеро одной крови / Da 5 Bloods

Иуда и Черный Мессия / Judas and the Black Messiah

Ма Рейни: Мать блюза / Ma Rainey’s Black Bottom

Манк / Mank

Минар / Minari

Земля кочевников / Nomadland

Одна ночь в Майами / One Night in Miami

Душа / Soul

Звук металла / Sound of Metal

Суд над чикагской семеркой / The Trial of the Chicago 7 Лучшие сериалы 2020: Лучше звоните Солу / Better Call Saul

Бриджертон / Bridgerton

Корона / The Crown

Птица хорошего Господа / The Good Lord Bird

Страна Лавкрафта / Lovecraft Country

Мандалорець / The Mandalorian

Миссис Америка / Mrs. America

Ход королевы (Королевский гамбит) / The Queen ‘s Gambit

Тед Лассо / Ted Lasso

Неортодоксальная / Unorthodox Мюзикл «Гамильтон», вышедший на Disney +, отмечен специальным призом.