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Звезда корейского сериала «Школа 2017» жестоко покончила с собой в 26 лет

Сон Ю-джон

Корейская актриса и модель Сон Ю-джон умерла в возрасте 26 лет. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Уточняется, что звезда сериала «Школа 2017» скончалась 23 января. Это подтвердило и ее агентство Sublime Artist. Точная причина случившегося пока не установлена, однако изначально местные СМИ сообщали о том, что артистка покончила с собой.

Сон Ю-джон начала свою карьеру в качестве модели косметического бренда, а с 2013-го года снималась в кино и музыкальных клипах. В 2019-м актриса подписала контракт с Sublime Artist. Среди сериалов с ее участием — «Золотая радуга», «Школа 2017», «На мое имя» и «Загадай желание».

За последний год в Южной Корее скончалось несколько молодых знаменитостей. 12 февраля сообщалось, что корейская актриса Го Су Чжон умерла в 24 года. В октябре 25-летняя кей-поп-исполнительница Солли покончила с собой. В ноябре скончалась 28-летняя певица и актриса Гу Хара.

25 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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