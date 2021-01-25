Земля потеряла 28 трлн тонн льда — ученые

Новые данные о глобальной потере льда опубликованы сегодня, 25 января, исследовательской группой, которая первой провела обзор глобальной потери льда с использованием спутниковых данных. Команда, возглавляемая Университетом Лидса (University of Leeds), обнаружила, что скорость потери льда с Земли заметно увеличилась за последние три десятилетия: с 0,8 трлн тонн в год в 1990-х годах до 1,3 трлн тонн в год к 2017 году.

Таяние льда во всем мире поднимает уровень моря, увеличивает риск наводнений для прибрежных сообществ и угрожает уничтожить естественные среды обитания, от которых зависит дикая природа.

Выводы исследовательской группы, в которую входят Эдинбургский университет, Университетский колледж Лондона и научные специалисты проекта Earthwave, опубликованы в журнале Европейского союза наук о Земле The Cryosphere.

Исследование, финансируемое Британским советом по исследованиям окружающей среды, показывает, что в целом за 23 года исследования произошло увеличение скорости таяния льда на 65%. В основном это произошло за счет резкого уменьшения полярных ледниковых щитов Антарктиды и Гренландии.

«Ледяные щиты сейчас следуют наихудшим сценариям потепления климата, изложенным Межправительственной группой экспертов по изменению климата. Повышение уровня моря в таких масштабах окажет очень серьезное воздействие на прибрежные сообщества в этом столетии», — заявил ведущий автор исследования, доктор Томас Слейтер, научный сотрудник Центра полярных наблюдений и моделирования в Лидсе.

Доктор Слейтер добавил, что это исследование было первым в своем роде, в котором с помощью спутниковых наблюдений был изучен весь исчезающий на Земле лед.

Увеличение потери льда было вызвано потеплением атмосферы и океанов.

Исследование охватывает 215 000 горных ледников, разбросанных по всей планете, включая полярные ледяные щиты Гренландии и Антарктиды, шельфовые ледники, плавающие вокруг Антарктиды, и дрейфующий морской лед в Северном Ледовитом и Южном океанах. Чуть более половины (58%) потерь льда пришлись на северное полушарие, а оставшаяся часть (42%) пришлась на южное полушарие.