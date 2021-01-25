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Власти Израиля решили приостановить все рейсы до конца января

Власти Израиля приняли решение приостановить все рейсы с 26 по 31 января. Об этом сообщает Haaretz.

Такая мера была принята с целью остановить распространение заражений коронавирусом. «Мы опережаем весь мир. Ни один народ не сделал того, что собираемся сделать мы — герметично запечатать страну», — заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

При этом отмечается, что рейсы иностранных грузовых и пожарных самолетов, а также воздушной скорой помощи будут разрешены. Граждане Израиля смогут покинуть страну только по ряду причин: лечение за рубежом, судебные разбирательства, семейные похороны или эмиграция.

25 января, 2021 | Category: Израиль, Новости
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