«  
  »

В водах Дании возобновили строительство «Северного потока-2»

В территориальных водах Дании возобновилось строительство российского газопровода «Северный поток-2»

Об этом сообщает DW со ссылкой на данные компании-оператора магистрали Nord Stream 2.

Газопровод достраивает российское трубоукладочное судно «Фортуна». Компания-оператор утверждает, что строительство осуществляется в соответствии с полученными ранее согласованиями.

По данным издания, судно находится примерно в 28 км от острова Борнхольм вместе с еще несколькими вспомогательными российскими судами.

  • Напомним, 15 января стало известно, что компания Nord Stream 2 отложила продолжение строительства газопровода.
  • Швейцарская страховая компания Zurich отказалась от участия в проекте «Северный поток-2», из-за опасений санкций со стороны США.
  • Посольство США проинформировало Минэкономики Германии о подготовке санкций в отношении судна «Фортуна», которое строит «Северный поток-2».
25 января, 2021 | Category: Новости, Россия
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  