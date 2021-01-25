Эмили Ратажковски ответила на слухи, что она увеличила губы во время беременности Дипломат из КНДР вместе с семьей сбежал в Южную Корею » В водах Дании возобновили строительство «Северного потока-2» В территориальных водах Дании возобновилось строительство российского газопровода «Северный поток-2» Об этом сообщает DW со ссылкой на данные компании-оператора магистрали Nord Stream 2. Газопровод достраивает российское трубоукладочное судно «Фортуна». Компания-оператор утверждает, что строительство осуществляется в соответствии с полученными ранее согласованиями. По данным издания, судно находится примерно в 28 км от острова Борнхольм вместе с еще несколькими вспомогательными российскими судами. Напомним, 15 января стало известно, что компания Nord Stream 2 отложила продолжение строительства газопровода.

Швейцарская страховая компания Zurich отказалась от участия в проекте «Северный поток-2», из-за опасений санкций со стороны США.

Посольство США проинформировало Минэкономики Германии о подготовке санкций в отношении судна «Фортуна», которое строит «Северный поток-2».