В водах Дании возобновили строительство «Северного потока-2»

В территориальных водах Дании возобновилось строительство российского газопровода «Северный поток-2»
Об этом сообщает DW со ссылкой на данные компании-оператора магистрали Nord Stream 2.
Газопровод достраивает российское трубоукладочное судно «Фортуна». Компания-оператор утверждает, что строительство осуществляется в соответствии с полученными ранее согласованиями.
По данным издания, судно находится примерно в 28 км от острова Борнхольм вместе с еще несколькими вспомогательными российскими судами.
- Напомним, 15 января стало известно, что компания Nord Stream 2 отложила продолжение строительства газопровода.
- Швейцарская страховая компания Zurich отказалась от участия в проекте «Северный поток-2», из-за опасений санкций со стороны США.
- Посольство США проинформировало Минэкономики Германии о подготовке санкций в отношении судна «Фортуна», которое строит «Северный поток-2».
Leave a Reply