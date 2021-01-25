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Умер изыестный актер из сериалов «Секретные материалы» и «Коломбо»

Умер американский актер театра и кино Грегори Сьерра. Об этом сообщает издание Deadline.

По словам представителя семьи Сьерры, артист скончался в Калифорнии 4 декабря, однако объявлено об этом было лишь сейчас. Ему было 83 года. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Грегори Сьерра родился 25 января 1937 года в Нью-Йорке. Его кинокарьера началась в 1970-х годах, когда артист снялся в нескольких популярных ситкомах. Среди наиболее известных фильмов и сериалов с его участием — «Дорогая, я увеличил ребенка», «Мотылек», «Секретные материалы», «Коломбо», «Она написала убийство», «Вампиры», «Крутой Уокер»,« Полиция Майами: Отдел нравов», «Принц из Беверли-Хиллз» и «Доктор Куин: Женщина-врач». Кроме того, актер работал с Королевской шекспировской труппой.

25 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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