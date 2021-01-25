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Ученые получили новые данные о связи смертей от коронавируса с хроническими болезнями

Коронавирус оказался для больных диабетом не настолько опасен, как считалось ранее.

Китайские ученые выяснили, что хуже всего инфекцию переносят пациенты с ожирением, хроническими болезнями сердца, диабетом, а также носители второй группы крови.

Проблемы с сердцем повышали вероятность смерти от COVID-19 более чем в четыре раза, говорится в статье на портале medRxiv. Пациенты с ожирением и диабетом в 3-5 раз чаще попадали в реанимацию. При этом диабетики умирают не в три, а в два раза чаще обычных людей.

Авторы исследования при Медицинском университете ВВС КНР пришли к выводу, что врачам нужно уделять особое внимание уровню глюкозы в крови всех пациентов, а не только диабетиков. Они подчеркнули, что это может спасти тысячи жизней зараженных COVID-19.

25 января, 2021 | Tags: , | Category: Наука, Новости
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