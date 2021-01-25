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У Ольги Бузовой психический срыв

Увы, красивая сказка о любви Ольги Бузовой и Давида Манукяна закончилась. Несколько дней назад теледива объявила о расставании с блогером после полутора лет отношений, подчеркнув, что он всячески издевался над ней и «изменял со шлюхами».

Бузова появилась в Instagram с заплаканным лицом и попросила всех поклонников, которые ее любят заблокировать Даву, а также не задавать лишних вопросов. Следующие несколько дней девушка никак не затрагивала тему разрыва у себя в социальных сетях. Однако коллеги рассказали, как сейчас непросто Бузовой.

Вчера должны были состоятся съемки телепроекта «Бородина против Бузовой» в городских квартирах. Однако, по словам инсайдера, записи не состоялось. Съемки перенесли, потому что Оля проплакала 4 часа в гримерке.

«Обычно она ответственно относится к работе, но, видимо, вчера был срыв», — сообщил источник.

Напомним, что вчера Дава впервые прокомментировал разрыв. Он отметил, что это «пройденный этап».

«К сожалению, это жизнь. И все, что начинается, может и закончиться»— сказал он.

Манукян не поделился другими подробностями.

25 января, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
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