Трампу запретили посещать Давос

Подвергнутый отстракизму в соцсетах и навечно заблокированный в «твиттере» экс-президент США Дональд Трамп может получить перманентный «бан» еще и на Всемирном экономическом форуме в Давосе.Как сообщает Bloomberg , организаторы форума в восточно-швейцарском городе, где с 1971 года собираются чиновники и представители крупнейших компаний мира, вряд ли когда-либо снова пригласят Трампа.

45-й президент США, покинувший Белый дом, так и не признав поражение на выборах, был участником давосского форума в 2020 году, но дальнейшие приглашения ему, скорее всего, не светят, сказал основатель и главный исполнительный директор форума Клаус Шваб.

Комментируя возможность снова позвать Трампа, он сказал: «Мне бы пришлось пойти в тихую комнату и подумать об этом. И когда бы я вышел, ответ, скорее всего, был бы «нет».

Традиционно проходящий в январе, «Давос-2021», вероятно, состоится в мае в Сингапуре. Январские мероприятия форума ограничатся серией видеоконференций, в которых примут участие канцлерг ФРГ Ангела Меркель и председатель КНР Си Цзиньпин.

Палата представителей США 13 января объявила импичмент Трампу, обвинив его в подстрекательстве к мятежу из-за беспорядков в Капитолии во время утверждения результатов голосования коллегии выборщиков.

Теперь дело Трампа будет передано в Сенат, где для импичмента нужно две трети голосов. Если он состоится, Трамп станет первым в истории президентом, который прошел процедуру дважды и подвергся импичменту уже после окончания срока.

Если заключение Сената будет обвинительным, Трамп лишится возможности в будущем баллотироваться и занимать выборные должности в США.