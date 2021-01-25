Трамп решил отказаться от создания новой политической партии в США

По словам советника предвыборного штаба политика Джейсона Миллера, Трамп «ясно дал понять», что направит свои силы на помощь республиканцам на выборах в палату представителей и сенат в 2022 году.

При этом Миллер подчеркнул, что «за пределами этих усилий» в данном отношении ничего не планируется.

В свою очередь корреспондент газеты New York Times Мэгги Хэберман написала в Twitter, что Трампа «отговорили» от этой идеи.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Трамп обсуждал со своими соратниками создание новой политической партии. По данным издания, бывший американский лидер хотел бы назвать ее «Патриотической партией».