США возвращаются к борьбе с климатическими изменениями

Соединенные Штаты с гордостью возвращаются к участию в международных усилиях по замедлению изменения климата, заявил новый спецпосланник по климату Джон Керри на международном климатическом саммите в понедельник.

Ожидается, что на этой неделе администрация президента Джо Байдена анонсирует дополнительные меры, которые считает необходимыми для решения проблемы изменения климата после повторного присоединения к Парижскому соглашению по климату от 2015 года. Предшественник Байдена Дональд Трамп вышел из этого договора, заявив, что он слишком дорого обходится американской экономике.

«Мы горды тем, что возвращаемся. Нам неловко за свое отсутствие в течение последних четырех лет, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы его компенсировать», – сказал Керри, выступая по видеосвязи на Саммите по адаптации к климатическим изменениям.

В мероприятии также приняли участие канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, вице-премьер Госсовета КНР Хань Чэн и другие лидеры.

«Президент Байден сделал борьбу с климатическими изменениями главным приоритетом своей администрации. Слава Богу, теперь у нас есть президент, который ведет людей за собой, говорит правду и вплотную занимается этим вопросом», – сказал Керри.

Участники саммита подчеркнули важность возвращения Вашингтона за стол переговоров.

«Поскольку я выступаю первой после Джона Керри, я горячо приветствую возвращение США в Парижское соглашение, – заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. – Чтобы справиться с этой сложной задачей, нам нужно, чтобы все были в деле. И, конечно, участие США имеет решающее значение для успеха».

Онлайн-мероприятие, организованное Нидерландами, нацелено на поиск практических решений и выработку планов по борьбе с изменением климата на период до 2030 года.

В качестве государственного секретаря при бывшем президенте Бараке Обаме Керри помог привлечь Китай к участию в конференции ООН по климату в Париже в 2015 году.

https://www.golosameriki.com/