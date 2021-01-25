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SpaceX запустила более 143 спутника одновременно и побила рекорд космонавтики

Американская частная ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту рекордное число спутников — 143 общим весом более 5 т.

Запуск стал самым массовым в истории космонавтики. Там были 10 аппаратов Starlink и 133 коммерческие и государственные космические корабли и десять спутников Starlink. Общая масса аппаратов от 30 клиентов SpaceX — более пяти тонн.

Разработчиком ракеты, которая отправилась в космос с комплекса SLC-40 во Флориде, является компания SpaceX Илона Маска.

Отметим, что пуск переносился на сутки из-за плохой погоды.

Спустя девять минут после старта многоразовая часть Falcon 9 приземлилась на беспилотную платформу в Атлантическом океане.

25 января, 2021 | Category: Наука, Новости
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