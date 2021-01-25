SpaceX начинает испытание принципиально новой лазерной связи на спутниках Starlink

SpaceX начинает испытание лазерной связи на спутниках Starlink, однако есть проблемы, пишут аналитики.

Как оказалось, 10 спутников Starlink, что были запущенны вчерашним запуском, оснащены прототипом межспутниковой лазерной связи. На фотографиях со сборки полезной нагрузки наблюдатели отметили присутствие на спутниках нового элемента и предположили что это и есть давно ожидаемая лазерная межспутниковая связь. На на вопрос об этом в Твиттере Маск это подтвердил и впоследствии добавил что это пока только прототип и что только запускаемые в этом году на полярную орбиту спутники будут обладать лазерной связью.

Межспутниковая лазерная связь одна из ключевых концепций в Starlink, что сделает сеть независимой от наземных станций сопряжения и позволит передавать траффик напрямую от абонента к абоненту. А так как в вакууме свет движется с полной скоростью, на межконтинентальных расстояниях такая маршрутизация может оказаться даже быстрее, чем традиционные оптоволоконные магистрали. Так же именно из-за этой особенности параноят все спецслужбы мира, ведь такой траффик будет очень сложно отследить и анализировать. Даже в США — есть подозрения, что прямая маршрутизация иностранного траффика абонентам на территории США через спутники Starlink будет нарушать антитеррористический закон CALEA так как траффик невозможно будет перехватить на входе в страну. Аналогичные законы действуют во многих странах, что, в худшем случае, может вынудить SpaceX сначала приземлять траффик на государственные пункты контроля, а затем опять поднимать его в космос для передачи абонентам на территории страны.