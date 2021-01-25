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Самая красивая женщина в мире снялась топлес в образе инопланетянки

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, снялась в откровенном образе для модного журнала V Magazine. Снимки появились на ее странице в Instagram.

24-летнюю манекенщицу запечатлели топлес в черных трусах в сетку и туфлях на каблуках того же цвета. На фото она прикрывает обнаженную грудь руками. Кожа знаменитости покрыта серебристой краской, а на лицо нанесен яркий макияж: синие стрелки и помада красного оттенка.

Автором съемки выступил фотограф Люк Гилфорд (Luke Gilford), а визажистом стал Сэм Виссер (Sam Visser). Отмечается, что Хадид приняла участие в фотосессии в образе инопланетянки.

Подписчики модели оценили серию снимков в комментариях под постом, набравшим больше миллиона лайков. «Выглядит потрясающе», «Прекрасные снимки», «Какая же ты красотка», «Ты просто легендарная, Белла», «Шикарное тело и ты», «Обожаю тебя», — высказывались поклонники.

25 января, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
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