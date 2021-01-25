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Разработчики предложили хакерам взломать Ethereum 2.0 за $5000

Разработчики Ethereum объявили о запуске двух тестовых сетей ETH 2.0, предназначенных исключительно для выявления уязвимостей. Всем «белым» хакерам предложено взломать их за награду.

Для этих целей разработчики запустили сети клиентов Lighthouse и Prism в нулевой фазе бета-теста. Каждая из них работает на четырех нодах, из-за чего процесс взлома должен быть простым, сказано в заявлении.

За успешный взлом каждого клиента хакеры получат по $5000. Ожидается, что тестовые сети будут работать в течение трех месяцев, после чего разработчики усложнят задачу, запустив более масштабные версии бета-клиентов.

Вместе с этим разработчики анонсировали запуск публичной тестовой сети с тысячами нод. Все желающие смогут присоединиться к испытанию бета-версии с фейковыми ETH. Ожидается, что сеть также проработает три месяца.

25 января, 2021 | Category: Мир, Новости
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