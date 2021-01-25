Проект британского сверхзвукового автомобиля снова выставят на продажу

Британский предприниматель Иен Уорхерст объявил о намерении закрыть проект сверхзвукового автомобиля Bloodhound LSR или продать его, если удастся найти покупателя. Как пишет Engadget, проект автомобиля оказался без финансирования из-за пандемии коронавируса и проблем в экономике Великобритании, из-за чего разработчикам не удалось привлечь финансирование.

Разработка сверхзвукового автомобиля с переменным успехом и серьезными перебоями в финансировании ведется с 2007 года. Проект предполагает создание машины, способной разгоняться до скорости не менее 1,6 тысячи километров в час. Длина Bloodhound LSR составляет 12,9 метра, ширина — 2,5 метра, а высота — 3 метра. Полная масса машины составляет 6,4 тонны.

Автомобиль оснащен турбовентиляторным двигателем Eurojet EJ200 от истребителя Eurofighter Typhoon. Проектом предусмотрено, что с помощью турбовентиляторного двигателя автомобиль будет разгоняться до 480 километров в час. Затем будут подключаться два ракетных двигателя Nammo. После разгона до максимальной скорости автомобиль должен замедлиться в три в этапа с помощью воздушных тормозов, тормозного парашюта и дисковых тормозов.

В 2018 году разработчики сверхзвукового автомобиля сначала заявили о закрытии проекта, но затем объявили о том, что сумели продать его предпринимателю Уорхерсту. Спустя несколько месяцев после продажи проекта, разработчики провели испытания автомобиля, во время которых Bloodhound LSR разогнался до 806 километров в час. Затем планировалось провести испытания с ракетными двигателями, однако они так и не состоялись.