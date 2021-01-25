Преемник Меркель пообещал продолжить санкции против России

Россия является во многих отношениях противником Запада, а причин для отмены введенных против Москвы санкций на данный момент нет. Об этом в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил Армин Лашет, новый председатель Христианско-демократического союза (ХДС) ФРГ и потенциальный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера.«По-прежнему имеют место скрытые и открытые акты агрессии со стороны России», в том числе на Востоке Украины, тогда как прогресс в исполнении Минских договоренностей недостаточен, заявил 59-летний Лашет, премьер земли Северный Рейн — Вестфалия, в пятницу официально утвержденный главой ХДС.

Он напомнил, что первый пакет санкций был введен за аннексию Крыма, подчеркнув, что непризнание этой полуострова российской территорией «остается позицией Германии и Запада».

Другая часть затрагивает конфликт на востоке Украины и реализацию Минских соглашений, которые требуют передать Киеву контроль за границей в районе Донбасса. «Что касается Минских договоренностей, то я бы хотел видеть больше прогресса. В связи с причин отменять санкции сейчас нет», — сказал Лашет.

«Моя позиция по отношению к России абсолютно прозрачна. Россия во многих отношениях является противником», — заявил он, добавив, что остаются важные вопросы, которые можно решить с участием Москвы — например, Парижское соглашение по климату, конфликт в Ливии и сделка с Ираном по ядерной программе.

Тем не менее, подчеркнул Лашет, необходимо «указать России на границы» в связи с ее попытками давить на страны Балтии, Польшу и других союзников по НАТО. «Наша солидарность по альянсу не является предметом переговоров», — добавил он.