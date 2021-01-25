Потерявшийся пенсионер 18 дней выживал в лесу, питаясь грибами

58-летний Роберт Вебер с собакой потерялись 6 января. Мужчина выехал из отеля в городе Килкиван и застрял на автомобиле Ford Falcon посреди сельской дороги. У него оставалось немного питьевой воды, поэтому спустя три дня он отправился на поиски водоема. В пути он поранился и потерял след, ведущий обратно к машине. «У меня с собой был только нож и бутылка для воды, больше ничего», — рассказывает австралиец.

Автомобиль Вебера обнаружили только 17 января, после чего началась поисково-спасательная операция с вертолетами. Бригада прочесывала близлежащую местность, но безрезультатно. 20 января поисковую операцию приостановили. Несмотря на это, местный политик Тони Перретт и его жена Мишель продолжили искать Вебера.

В воскресенье, 24 января, Перрет заметил австралийца в трех километрах от его машины. «Он сидел под деревом возле плотины и махал нам, — рассказывает политик. — На прошлой неделе мы не раз проезжали мимо этой плотины, поэтому было крайне удивительно увидеть его именно там».

Перретт вызвал скорую помощь и полицию Килкивана, чтобы сообщить о состоянии Вебера. Австралиец спасался тем, что ел грибы и пил воду у плотины. За время, проведенное в буше, он похудел на десять килограммов. По его словам, мысль о сыновьях помогала ему не сдаваться. «Если бы у меня не было детей, все бы закончилось совсем иначе — скорее всего, я бы опустил руки», — признается он. Собака Вебера пока не найдена.