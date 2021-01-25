Parimatch и азартные игры в Украине – великий заговор или случайность

2 декабря 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал постановление о создании консультационно-экспертного совета при «Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей», сообщают Online-Bookmaekrs.com. Это решение вызвало волну недовольства, как в Верховной Раде, так и в среде журналистов, особенно, имеющих отношение к спортивным событиям. Почему же попытки вывести игорный бизнес в Украине из тени встречают столь упорное сопротивление депутатов, не принадлежащих ныне главенствующей фракции «слуг народа»?

Рассмотрение этого вопроса следует начать с того, что председатель комиссии Иван Рудный был утвержден на своей должности с определенными нарушениями квалификационных требований. В связи с чем, резолюции на любом документе, в том числе, и с утверждением состава экспертного совета являются своеобразным триггером для его политических оппонентов, провозгласить такой документ незаконным. Но в данном случае, имеется еще одна причина недовольства среди депутатов. Это персональный состав комиссии, каждый из членов которой имеет определённое отношение к одной из крупнейших букмекерских контор на рынке Украины «Parimatch«.

Борис Баум — первый заместитель председателя совета. Как говорят в кулуарах Верховной Рады, именно под него и создавался этот экспертный совет. Изначально Борис Баум должен был сам возглавлять комиссию по азартным играм. Однако на момент смены её руководителя он не имел ещё украинского гражданства. На данный момент он имеет отношение к компании, зарегистрированной на Кипре, которую многие журналисты напрямую связывали с российским сегментом «Parimatch».

Татьяна Тищенко – представитель юридической компании Астерс Консалт, принадлежащей Алексею Дидковскому. Это довольно знаменитая компания, обслуживающая видных политических деятелей Украины. Клиентами этой компании в разные времена являлись Валерия Гонтарева (Председатель Нацбанка Украины), Катерина Рожкова (первый заместитель председателя НБУ), Петр Порошенко (Экспрезидент Украины). Как утверждают их оппоненты, Татьяна Тищенко через своего шефа использовала коррупционные схемы для принятия нужных решений. Однако, каких-либо доказательств представлено ни в одном из дел не было. Тем не менее, наличие в комиссии юриста какого уровня говорит о серьезном подходе и гарантирует полное соответствие принимаемой документации действующему законодательству Украины.

Алина Плющ – адвокат, один из основателей общественные организации «Укріїнська організація ігрової індустрії». Ранее работала в букмекерской компании «PariMatch».

Андрей Астапов – адвокат, один из учредителей и владельцев адвокатские компании Eterna Law, одним из клиентов который является БК «Париматч».

Как видим, практически все члены экспертной группы, имеют определенное отношение к компании «PariMatch». И это не является случайным. «PariMatch» занимает лидирующие позиции на рынке онлайн ставок во всех странах бывшего союза. И все специалисты, которые могут называть себя экспертами по игорному бизнесу, в какой-то мере имеют или имели в прошлом к ней отношение. Поэтому искать корни «всемирного игрового заговора» по меньшей мере, преждевременно.