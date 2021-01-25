Меган Маркл станет главной героиней фильма в разоблачительном фильме папы

Отец Меган Маркл, Томас Маркл хочет снять документальный фильм, в котором расскажет о своей жизни и его дочери.

Томас планирует показать в картине всю свою жизнь, затронуть тему театра и кино, жизнь Меган, ее взросление, карьеру и свадьбу с принцем Гарри. Он отмечает, что вхождение дочери в королевскую семью очень повлияло на жизнь их семьи.

В фильме будут показаны кадры из домашнего архива. Томас Маркл не назвал точную дату премьеры, однако он хочет закончить съемки к концу 2021 года.