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Меган Маркл станет главной героиней фильма в разоблачительном фильме папы

Меган Маркл станет главной героиней фильма

Отец Меган Маркл, Томас Маркл хочет снять документальный фильм, в котором расскажет о своей жизни и его дочери. 

Томас планирует показать в картине всю свою жизнь, затронуть тему театра и кино, жизнь Меган, ее взросление, карьеру и свадьбу с принцем Гарри. Он отмечает, что вхождение дочери в королевскую семью очень повлияло на жизнь их семьи.

В фильме будут показаны кадры из домашнего архива. Томас Маркл не назвал точную дату премьеры, однако он хочет закончить съемки к концу 2021 года.

25 января, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
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