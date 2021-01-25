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Marvel планирует вернуть Николаса Кейджа на роль Призрачного гонщика

Marvel планирует вернуть Николаса Кейджа на роль Призрачного гонщика

По информации инсайдера Роджера Норвелла, студия Marvel готова пригласить Николаса Кейджа на образ Призрачного гонщика. Персонажа хотят эпизодически представить в сиквеле «Доктора Стрэнджа» («Мультивселенная безумия»).

Ранее некоторые источники говорили о возможном участии в роли Киану Ривза. Джонни Блэйз впервые получил первый сольный фильм от студии Sony в 2007 году, с последовавшим продолжением в 2012-м. Оба «Гонщика» едва окупились в мировом прокате и были разгромлены критиками.

Норвелл также упомянул, что во втором «Стрэндже» могут быть замечены несколько версий Капитана Британии (Captain Britain Corps). На их роли якобы рассмтариваются Чарли Ханнэм, Генри Кавилл и Хэйли Этвелл. Сейчас съёмки «Стрэнджа» временно остановлены в Лондоне из-за продолжающейся пандемии.

В начале января Кейдж вёл собственное шоу о мате на Netflix. Среди предстоящих проектов актёра: инди-хоррор «Страна чудес Вилли», мета-комедия «Невыносимая ноша огромного таланта» (в роли самого себя) и сериал CBS о заводчике тигров Джо Экзотике.

25 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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