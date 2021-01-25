Marvel планирует вернуть Николаса Кейджа на роль Призрачного гонщика

По информации инсайдера Роджера Норвелла, студия Marvel готова пригласить Николаса Кейджа на образ Призрачного гонщика. Персонажа хотят эпизодически представить в сиквеле «Доктора Стрэнджа» («Мультивселенная безумия»).

Ранее некоторые источники говорили о возможном участии в роли Киану Ривза. Джонни Блэйз впервые получил первый сольный фильм от студии Sony в 2007 году, с последовавшим продолжением в 2012-м. Оба «Гонщика» едва окупились в мировом прокате и были разгромлены критиками.

Норвелл также упомянул, что во втором «Стрэндже» могут быть замечены несколько версий Капитана Британии (Captain Britain Corps). На их роли якобы рассмтариваются Чарли Ханнэм, Генри Кавилл и Хэйли Этвелл. Сейчас съёмки «Стрэнджа» временно остановлены в Лондоне из-за продолжающейся пандемии.

В начале января Кейдж вёл собственное шоу о мате на Netflix. Среди предстоящих проектов актёра: инди-хоррор «Страна чудес Вилли», мета-комедия «Невыносимая ноша огромного таланта» (в роли самого себя) и сериал CBS о заводчике тигров Джо Экзотике.