Лучшие бывшие солдаты в кино

Британский актер Лиам Нисон, звезда кинотрилогии «Заложница», первого эпизода «Звездных войн» и предстоящего боевика «Защитник», заявил, что завязывает с карьерой в экшен-фильмах. «Еще один боевой выход после и… все», – уверяет Нисон. В «Защитнике» номинант на премию «Оскар» играет морпеха в отставке, который вынужден в одиночку противостоять могущественному наркокартелю. По этому поводу мы решили чуть больше рассказать о будущей премьере и вспомнить еще троих знаменитых «бывших киносолдат» из недавних ярких фильмов. Все они одиноки, суровы, но готовы защитить слабого и восстановить справедливость.

«Заступник», реж. Роберт Лоренц, 2021 год

Роберт Лоренц – постоянный продюсер и второй режиссер самых лучших фильмов XXI века легендарного Клинта Иствуда. Он работал с лауреатом премии «Оскар» и над «Таинственной рекой», и над «Малышкой на миллион», и над «Американским снайпером». Его новый фильм с Лиамом Нисоном – вторая полнометражная работа Лоренца и сильная заявка на успех. Фильм уже возглавил бокс-офис США и в течение зимы появится на больших экранах по всему миру, в том числе и в Украине. По сюжету, Лиам Нисон играет Джима – армейского ветерана, который после смерти супруги остался в полном одиночестве на отдаленном ранчо у границы с Мексикой. Однажды, патрулируя свой приграничный участок, он замечает женщину с ребенком, за которыми гонятся боевики наркокартеля. Герой в течении секунды принимает роковое решение, и когда понимает, что система не поможет, решает самостоятельно спасти ребенка. А это означает только одно – картель вынесет ему смертный приговор. Роль главного антагониста экшен-триллера досталась звезде шоу Netflix «Нарко» Хуану Пабло Раба, а для украинцев есть отдельный сюрприз: участие в фильме звезды «Викингов» – канадской актрисы украинского происхождения Кэтрин Винник. Наша соотечественница сыграла роль падчерицы главного героя и, по совместительству, федерального агента, которая, рискуя своей карьерой, и даже жизнью, будет пытаться помочь Джиму. В кинотеатрах «Защитник» стартует 11 февраля.

Дилогия «Праведник», реж. Антуан Фукуа, 2014 и 2018 года

В оригинале триллеры с дважды лауреатом премии «Оскар» Дензелом Вашингтоном имели название «Уравнитель», но от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Что же в этой сумме мы имеем? Вашингтон и режиссер «Тренировочного дня» Антуан Фукуа объединяются снова для адаптации некогда популярного в США телешоу. Дензел играет Роберта Маккола – бывшего военного и оперативного агента, который, выполняя волю умершей жены, осел в Бостоне и живет жизнью обычного человека. Но, столкнувшись с несправедливостью, Маккол не может отойти в сторону и решает применить свои исключительные навыки для помощи тем, кто в этом нуждается. За два фильма, герою Вашингтона противостояли не только мелкие преступники, терроризирующие мирных граждан, но и русская мафия, и даже бывшие коллеги. Оригинальное название как раз и содержит в себе суть подхода Маккола. Он нужен, чтобы сравнять шансы слабых и сильных. Оба фильма Фукуа оказались весьма успешными в прокате, а компанию Вашингтону в дилогии составили Мелисса Лео, Билл Пуллман, Хлоя Грейс Морец, Мартон Чокаш и Педро Паскаль.

«Логан: Росомаха», реж. Джеймс Мэнголд, 2017 год

Последний кинокомикс про популярного мутанта Росомаху в исполнении Хью Джекмана получился на редкость непохожим на остальную вселенную Людей Икс. В этом фильме нет костюмов с плащами или летающих джетов. Зато есть очень сильная и проникновенная история бывшего солдата Логана – человека, уставшего от войны, боев и драк. У него не осталось ничего и никого, кроме бывшего учителя Профессора Ксавье, о котором ему необходимо заботиться. Но неожиданные обстоятельства в лице юной мутантки вынуждают его пуститься в свое последнее приключение. Джеймс Мэнголд мастерски снял классический вестерн в оболочке из комикса, за что и был вознагражден – вместе с номинацией на премию «Оскар» за лучший адаптированный сценарий, он также получил карт-бланш на свой следующий фильм. И он выбрал «Аутсайдеров» («Форд против Феррари»), а теперь снимает новую часть «Индианы Джонса». Для Хью Джекмана «Логан» стал идеальным фильмом-завершением истории Росомахи, ведь роль, которая сделала его мировой звездой, обязана была получить эффектное окончание. Помимо Джекмана в фильме снялись Патрик Стюарт, также ярко попрощавшийся с ролью Ксавье, Дафни Кин, Стивен Мерчант, Бойд Холбрук и Ричард Э. Грант.

Дилогия «Джек Ричер», реж. Кристофер МакКуори и Эдвард Цвик, 2012 и 2016 года

Вольные экранизации популярных романов Ли Чайлда про двухметрового блондина Джека Ричера получили в Голливуде свои версии в виде детективных боевиков с Томом Крузом. Ну и конечно приплюсуйте к этому его неутомимое упорство делать все трюки самостоятельно и выбирать проекты под себя. Ну или переделывать, как в случае с Ричером. В дилогии, которую начал лауреат премии «Оскар» Кристофер Маккуорри и продолжил другой обладатель премии «Оскар» – Эдвард Цвик (Круз не работает с «простыми смертными режиссерами»»), актер играет бывшего морпеха и военного дознавателя, который ведет жизнь одинокого невидимки. Он максимально скрыт от современного цифрового мира и предпочитает практически кочевой образ жизни, не останавливаясь нигде подолгу. Ричер наверняка циничнее, чем его коллеги по цеху спасителей, но ничто человеческое ему не чуждо, и под маской интереса к «разгадыванию загадок» герой Тома Круза помогает тем, кто в этом нуждается. Вместе с Крузом в фильмах снялись Розамунд Пайк, Вернер Херцог, Дэвид Ойелоуо, Ричард Дженкинс, Джай Кортни, Роберт Дювалл, Холт МакКэллэни и Коби Смолдерс.