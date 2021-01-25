К смерти любимого стилиста Пугачевой привел инородный предмет, всунутый в его тело

Как пишет издание, причиной смерти Шевчука стали осложнения после операции, во время которой врачи извлекли инородный предмет из его прямой кишки. После процедуры стилиста перевели в реанимацию, однако медики не смогли его спасти.

В день госпитализации Шевчук находился дома с двумя мужчинами (их имена не раскрываются). Они позвонили подруге погибшего и сообщили, что он чувствует себя плохо. Приехавшая на место женщина обнаружила Шевчука, у которого открылось кровотечение, и вызвала скорую помощь. Врачи констатировали у мужчины некроз тканей.