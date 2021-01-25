К смерти любимого стилиста Пугачевой привел инородный предмет, всунутый в его тело

Журналисты раскрыли подробности смерти российского стилиста, эксперта моды и бизнесмена Александра Шевчука. Информация появилась на сайте «Московского комсомольца».
Как пишет издание, причиной смерти Шевчука стали осложнения после операции, во время которой врачи извлекли инородный предмет из его прямой кишки. После процедуры стилиста перевели в реанимацию, однако медики не смогли его спасти.
В день госпитализации Шевчук находился дома с двумя мужчинами (их имена не раскрываются). Они позвонили подруге погибшего и сообщили, что он чувствует себя плохо. Приехавшая на место женщина обнаружила Шевчука, у которого открылось кровотечение, и вызвала скорую помощь. Врачи констатировали у мужчины некроз тканей.
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