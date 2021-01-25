ЕС добавит России «полезных санкций»

Главы МИД стран Евросоюза в понедельник проведут встречу в Брюсселе, на которой обсудят ситуацию вокруг ареста Алексея Навального и протестных акций, которые состоялись в минувшие выходные и закончились задержанием более 3 тысяч россиян.Как сообщает Reuters, в повестке министров — вопрос о расширении санкционных списков по России с включение в них новых граждан РФ.

Ужесточение санкций продвигают страны Балтии и Восточной Европы. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, прибывший в Брюссель, сказал, что «в России в воздухе (витают) перемены», которые ЕС должен поддержать, особенно после ареста Навального.

«ЕС должен послать очень четкий и решительный сигнал о том, что это неприемлемо», — заявил Ландсбергис, призвав ввести дополнительные санкции в отношении ряда российских граждан.

Помимо Латвии и Эстонии поддержку новым санкциям высказал министр министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. По его словам, речь может идти о расширение запретов на въезд и заморозке активов. Румыния публично поддержала санкции в понедельник.

Германия в понедельник потребовала немедленного освобождения мирных демонстрантов, задержанных в субботу в России во время митингов в поддержку Алексея Навального. При этом ни одна из стран-участниц Евросоюза пока открыто не выступила против введения новых ограничений в отношении РФ.

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель сказал, что аресты более 3 тысяч человек — рекордные за все время несанкционированных акций в современной России — вызывают большую озабоченность.