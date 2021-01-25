ЕС добавит России «полезных санкций»

Ужесточение санкций продвигают страны Балтии и Восточной Европы. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, прибывший в Брюссель, сказал, что «в России в воздухе (витают) перемены», которые ЕС должен поддержать, особенно после ареста Навального.
«ЕС должен послать очень четкий и решительный сигнал о том, что это неприемлемо», — заявил Ландсбергис, призвав ввести дополнительные санкции в отношении ряда российских граждан.
Помимо Латвии и Эстонии поддержку новым санкциям высказал министр министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. По его словам, речь может идти о расширение запретов на въезд и заморозке активов. Румыния публично поддержала санкции в понедельник.
Германия в понедельник потребовала немедленного освобождения мирных демонстрантов, задержанных в субботу в России во время митингов в поддержку Алексея Навального. При этом ни одна из стран-участниц Евросоюза пока открыто не выступила против введения новых ограничений в отношении РФ.
Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель сказал, что аресты более 3 тысяч человек — рекордные за все время несанкционированных акций в современной России — вызывают большую озабоченность.
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