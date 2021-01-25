Джо Байден разрешил трансгендерам служить в армии

Президент США Джо Байден отменил запрет на службу трансгендеров в вооруженных силах страны, который ввел его предшественник Дональд Трамп. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает Белый дом.

«Президент Байден подписал сегодня исполнительный указ, определяющий политику, в соответствии с которой любой американец, который годен к службе в ВС США, может иметь возможность для этого», — пишет пресс-служба Белого дома.

В сообщении отмечается, президент Байден считает, что «половая принадлежность не должна являться препятствием для военной службы и что сила Америки заключается в ее многообразии».