Дочь Мадонны Лурдес Леон устроила скандал в инстаграме

На днях старшая дочь 62-летней Мадонны Лурдес Леон завела свой официальный аккаунт в инстаграме. Первой публикацией 24-летней модели и начинающей музыкальной исполнительницы стала серия ее снимков в нижнем белье из фотосессии для бренда Juicy Couture.

Лурдес Леон

Подписчики сразу же принялись заваливать Лурдес большим количеством довольно невинных комментариев: так, один из фолловеров отметил, что звездная мама девушки в 2008 году создала настоящий шедевр — записала альбом под названием Hard Candy. На эту реплику он неожиданно получил весьма грубый ответ от Лурдес:

Твоя мама сосет дикий член,

— написала девушка.

Дальше Лурдес продолжила дерзить в комментариях и на вопрос другого подписчика о том, что бы насчет всего этого подумала ее мама Мадонна, Леон также ответила жестко:

Твоя мама знает, что ты не моешь свою задницу.

Кто-то из поклонников также признался, что с нетерпением ждет, когда Лурдес дебютирует в качестве музыкальной исполнительницы. На этот пост девушка также отреагировала агрессивно:

Я спою на твоих похоронах.

Мадонна с дочерью Лурдес

Многие интернет-пользователи выразили свое недовольство странными ответами Лурдес и принялись гадать, чем же именно они ее разозлили. К слову, через какое-то время дочь певицы, судя по всему, осознала, что была слишком груба, и удалила те самые скандальные комментарии, а также ограничила возможность для пользователей писать под ее постами. При этом инсайдер, близкий к Лурдес, рассказал в разговоре с Page Six, что таким образом девушка не хотела кого-то задеть или обидеть.