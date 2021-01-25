«  
  »

Дипломат из КНДР вместе с семьей сбежал в Южную Корею

Дипломат из КНДР Рю Хен У, исполнявший обязанности главы дипмиссии в Кувейте, вместе с семьей сбежал в Южную Корею, передает агентство «Ренхап» со ссылкой на осведомленный источник.

При этом источник не уточнил, когда именно произошел побег. Агентство предполагает, что дипломат мог эмигрировать еще в 2019 году после аналогичного поступка дипломата из КНДР, работавшего в Италии.

Агентство также отмечает, что по данным некоторых СМИ Рю Хен У является зятем экс-главы бюро 39 ЦК Трудовой партии Кореи, отвечавшего за секретный фонд лидеров КНДР.

25 января, 2021 | Category: Мир, Новости
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  