Дипломат из КНДР вместе с семьей сбежал в Южную Корею

Дипломат из КНДР Рю Хен У, исполнявший обязанности главы дипмиссии в Кувейте, вместе с семьей сбежал в Южную Корею, передает агентство «Ренхап» со ссылкой на осведомленный источник.

При этом источник не уточнил, когда именно произошел побег. Агентство предполагает, что дипломат мог эмигрировать еще в 2019 году после аналогичного поступка дипломата из КНДР, работавшего в Италии.

Агентство также отмечает, что по данным некоторых СМИ Рю Хен У является зятем экс-главы бюро 39 ЦК Трудовой партии Кореи, отвечавшего за секретный фонд лидеров КНДР.